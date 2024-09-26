Офіс Генпрокурора готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука, який перебуває у Лондоні.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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ОГП готує все для екстрадиції нардепа Дмитрука

«У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України», - йдеться у повідомленні.

У ОГП повідомили, що наразі місцеперебування депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

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Справа нардепа Дмитрука - що варто знати

24 вересня видання The Independent повідомило, що народного депутата України Артема Дмитрука затримали у Лондоні, а питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.

Пізніше нардеп заявив виданню, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні.

Дмитрук назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ".

9 вересня ОПГ попросив Генеральний секретаріат Інтерполу про публікацію червоного оповіщення щодо народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця

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2 вересня ДБР повідомило про підозру трьом особам, які незаконно переправили через держкордон підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука.

29 серпня ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа.

25 серпня 2024 року Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян (зокрема на правоохоронця), у замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

Під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки.

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25 серпня в ДБР підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині й потрапив у Молдову. Українська правда повідомляла, що далі скандальний нардеп вирушив до Італії.