Офіс Генпрокурора готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука, який перебуває у Лондоні.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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ОГП готує все для екстрадиції нардепа Дмитрука
«У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України», - йдеться у повідомленні.
У ОГП повідомили, що наразі місцеперебування депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.
Справа нардепа Дмитрука - що варто знати
24 вересня видання The Independent повідомило, що народного депутата України Артема Дмитрука затримали у Лондоні, а питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.
Пізніше нардеп заявив виданню, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні.
Дмитрук назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ".
9 вересня ОПГ попросив Генеральний секретаріат Інтерполу про публікацію червоного оповіщення щодо народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця
2 вересня ДБР повідомило про підозру трьом особам, які незаконно переправили через держкордон підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука.
29 серпня ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа.
25 серпня 2024 року Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян (зокрема на правоохоронця), у замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
Під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки.
25 серпня в ДБР підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині й потрапив у Молдову. Українська правда повідомляла, що далі скандальний нардеп вирушив до Італії.