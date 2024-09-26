Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на суму в понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

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ВАКС конфіскував активи Усманова - що відомо

Алішер Усманов — один із найвпливовіших бізнесменів Росії, засновник Групи «USM».

Спільно з партнерами Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським він має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки.

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Зокрема, вони займаються металургією, гірничодобувною промисловістю, телекомунікаційним сектором та цифровими технологіями.

За рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн та 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна».

«Стягнення активів Усманова та інших прибічників кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом з політичним керівництвом РФ відповідальний за агресію проти України», - наголосила заступниця міністра юстиції.

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ВАКС збирається через суд стягнути активи Фрідмана, Авена й Косогова

25 вересня Мін'юст подав позов до ВАКС про застосування санкцій до російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited.

Фрідман, Авен та Косогов - російські бізнесмени, засновники та акціонери компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральної води.

Зокрема, на території України, Російської Федерації та Грузії.