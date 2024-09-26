Служба безпеки (СБУ) спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.

У столиці затримали чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за низку злочинів, повідомляє пресцентр СБУ.

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СБУ та Нацполіція викрили банду рекетирів у Києві

Лідер банди – громадянин Росія, який уже відсидів п'ять років в українській в’язниці за участь у терористичному угрупованні «Восток», яке воювало проти сил АТО.

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Після виходу на волю фігуранти об’єдналися в злочинну групу та продовжили кримінальну діяльність.

Вони відстежували успішних підприємців та фрилансерів, після чого під вигаданими приводами вимагали в них гроші.

У разі несплати «данини» рекетири викрадали потерпілих і жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивством.

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Дрони налетіли на столицю, а також на енергооб'єкти на Миколаївщині та в Івано-Франківську й ударила по Запоріжжю.

На сьогодні задокументовано, як бандити посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, котрий мав посвідку на проживання в Україні.

Зловмисники відвезли його до гаража, у якому заздалегідь облаштували катівню. Там почали вимагати в іноземця 100 тисяч доларів.

Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера злочинної групи.

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Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників «на гарячому».

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Яке покарання загрожує столичним рекетирам

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ч. 2 ст. 127 (катування).

Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфікували як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві СБУ затримала старшу агентку ГРУ РФ завдяки власному подвійному агенту

9 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання резидентки Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.

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Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони.

Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.

Вона координувала підпалювачів і допомагала їм організовувати іншу підривну діяльність у Києві.

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