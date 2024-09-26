Служба безпеки (СБУ) спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.
У столиці затримали чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за низку злочинів, повідомляє пресцентр СБУ.
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СБУ та Нацполіція викрили банду рекетирів у Києві
Лідер банди – громадянин Росія, який уже відсидів п'ять років в українській в’язниці за участь у терористичному угрупованні «Восток», яке воювало проти сил АТО.
Після виходу на волю фігуранти об’єдналися в злочинну групу та продовжили кримінальну діяльність.
Вони відстежували успішних підприємців та фрилансерів, після чого під вигаданими приводами вимагали в них гроші.
У разі несплати «данини» рекетири викрадали потерпілих і жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивством.
Уночі Росія масовано атакувала міста України ударними безпілотниками
На сьогодні задокументовано, як бандити посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, котрий мав посвідку на проживання в Україні.
Зловмисники відвезли його до гаража, у якому заздалегідь облаштували катівню. Там почали вимагати в іноземця 100 тисяч доларів.
Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера злочинної групи.
Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників «на гарячому».
Яке покарання загрожує столичним рекетирам
Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
- ч. 2 ст. 127 (катування).
Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфікували як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.
Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Києві СБУ затримала старшу агентку ГРУ РФ завдяки власному подвійному агенту
9 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання резидентки Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.
Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони.
Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.
СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.
Вона координувала підпалювачів і допомагала їм організовувати іншу підривну діяльність у Києві.