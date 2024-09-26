Бундестаг (нижня палата парламенту ФРН) погодив пропозицію уряду ФРН щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

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Німеччина збільшила фінансування допомоги для України

"Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить ЗСУ у захисті своєї країни", - йдеться у пресрелізі.

В уряді зазначили, що Німеччина "надасть додаткові 170 млн євро найближчим часом для відновлення енергетичної інфраструктури України".

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Також повідомляється, що на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу пройшла друга зустріч учасників "Українського компакту".

"Учасники наголосили на своїй підтримці всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи статут Організації Об'єднаних Націй та закріплені в ньому принципи", - йдеться повідомленні.

На засіданні було прийнято спільну декларацію країн G7 та інших учасників "Українського компакту" на підтримку економічного відновлення та реконструкції України.

Вона підтверджує готовність надати військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також підтримку у відновленні.

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"Таким чином, партнери G7 підтверджують свої зобов'язання, взяті на саміті G7, щодо надання додаткових коштів на загальну суму близько 50 млрд доларів США до кінця року", - заявили у німецькому уряді.

Німеччина надала Україні додаткові 100 млн євро "зимової допомоги"

17 вересня німецький уряд надіслав Україні ще 100 млн євро "зимової допомоги".

За словами міністерки закордонних справ ФРН Анналена Бербок, підтримка України є також підтримкою Молдови та європейської демократії.

Впродовж останніх 2 місяців Німеччина надіслала Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Раніше він оголосив про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.

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Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні.