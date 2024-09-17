Німецький уряд надішле Україні ще 100 млн євро зимової допомоги, пише Rheinische Post, цитуючи міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок.
Транш додаткової допомоги Україні від Німеччини на 100 млн євро − подробиці
"В Україні через зруйновану інфраструктуру недостатньо енергії, а отже електроенергії, води та тепла, Москва прагне зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", − наголосила Бербок.
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Вона додала, що підтримка України є також підтримкою Молдови та європейської демократії.
За словами Бербок, російський президент Владімір Путін хотів знищити й Молдову.
"Він досяг протилежного. Зараз Молдова, як і Україна, є кандидатом на членство в ЄС. Тепер мова йде про подальшу стабілізацію країни…Найбільше занепокоєння місцевих жителів у тому, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова", − пояснила міністерка.
Німеччина скоро передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000
Німецький уряд надішле Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 в найближчі два місяці. Раніше він оголосив про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.
Євросоюз виділить Україні до 40 млрд євро фіндопомоги до кінця року
Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні. Йшлося про додаткові системи IRIS-T і САУ ближчими місяцями. 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 Україна отримає цього року та ще 6 – наступного.
Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.
Норвезький та німецький уряди передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборони.