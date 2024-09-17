Німецький уряд надішле Україні ще 100 млн євро зимової допомоги, пише Rheinische Post, цитуючи міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок.

Транш додаткової допомоги Україні від Німеччини на 100 млн євро − подробиці

"В Україні через зруйновану інфраструктуру недостатньо енергії, а отже електроенергії, води та тепла, Москва прагне зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", − наголосила Бербок.

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Вона додала, що підтримка України є також підтримкою Молдови та європейської демократії.

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За словами Бербок, російський президент Владімір Путін хотів знищити й Молдову.

"Він досяг протилежного. Зараз Молдова, як і Україна, є кандидатом на членство в ЄС. Тепер мова йде про подальшу стабілізацію країни…Найбільше занепокоєння місцевих жителів у тому, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова", − пояснила міністерка.

Німеччина скоро передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000

Німецький уряд надішле Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 в найближчі два місяці. Раніше він оголосив про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.

Більше по темі Євросоюз виділить Україні до 40 млрд євро фіндопомоги до кінця року Такий крок потребує підтримки лише простої більшості країн ЄС, а не одностайності.

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні. Йшлося про додаткові системи IRIS-T і САУ ближчими місяцями. 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 Україна отримає цього року та ще 6 – наступного.

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Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.

Норвезький та німецький уряди передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборони.