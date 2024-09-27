"Це дозволить керувати кар'єрою, здобувати необхідну освіту та компетенції нашим військовим. Ми, як держава, зможемо надавати їм адміністративні та соціальні послуги в електронному форматі", − пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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За даними Міноборони, законопроєкт передбачає кілька таких ініціатив:

У ЗСУ впроваджують систему "Імпульс" − що відомо

У Збройних силах України автоматизують усі процеси, пов'язані з обліком особового складу, за допомогою інформаційно-комунікаційної системи "Імпульс".

Вона має автоматизувати всі процедури, пов’язані зі стройовою частиною та службою персоналу.

"Імпульс" значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.

8 серпня Президент Володимир Зеленський під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".

Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.

Менш ніж за добу додаток "Армія+" завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.