В Україні створять єдиний державний реєстр військовослужбовців, повідомила пресслужба Міноборони.
Що відомо про єдиний держреєстр військовослужбовців
За даними Міноборони, законопроєкт передбачає кілька таких ініціатив:
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- створення єдиної бази даних для військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;
- впровадження електронного ідентифікатора Military ID для обміну даними між реєстрами без використання персональної інформації військовослужбовців;
- розробку законодавчої основи для розвитку "Армія+" та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони;
- надання військовим і їхнім родинам електронних послуг, зокрема соціальних пільг, гарантій і програми заохочень.
"Це дозволить керувати кар'єрою, здобувати необхідну освіту та компетенції нашим військовим. Ми, як держава, зможемо надавати їм адміністративні та соціальні послуги в електронному форматі", − пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
У ЗСУ впроваджують систему "Імпульс" − що відомо
У Збройних силах України автоматизують усі процеси, пов'язані з обліком особового складу, за допомогою інформаційно-комунікаційної системи "Імпульс".
Вона має автоматизувати всі процедури, пов’язані зі стройовою частиною та службою персоналу.
"Імпульс" значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.
8 серпня Президент Володимир Зеленський під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".
Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.
Менш ніж за добу додаток "Армія+" завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.