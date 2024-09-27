В Україні створять єдиний державний реєстр військовослужбовців, повідомила пресслужба Міноборони.

Що відомо про єдиний держреєстр військовослужбовців

За даними Міноборони, законопроєкт передбачає кілька таких ініціатив:

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  • створення єдиної бази даних для військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;
  • впровадження електронного ідентифікатора Military ID для обміну даними між реєстрами без використання персональної інформації військовослужбовців;
  • розробку законодавчої основи для розвитку "Армія+" та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони;
  • надання військовим і їхнім родинам електронних послуг, зокрема соціальних пільг, гарантій і програми заохочень.

"Це дозволить керувати кар'єрою, здобувати необхідну освіту та компетенції нашим військовим. Ми, як держава, зможемо надавати їм адміністративні та соціальні послуги в електронному форматі", − пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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У ЗСУ впроваджують систему "Імпульс" − що відомо

У Збройних силах України автоматизують усі процеси, пов'язані з обліком особового складу, за допомогою інформаційно-комунікаційної системи "Імпульс".

Вона має автоматизувати всі процедури, пов’язані зі стройовою частиною та службою персоналу.

"Імпульс" значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.

8 серпня Президент Володимир Зеленський під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".

Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.

Менш ніж за добу додаток "Армія+" завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.

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