Спеціалісти ГУР видалили всі дані на атакованих серверах без можливості відновлення.

Ідеться про мільярдера Алішера Усманова, відомого «особливо тісними зв’язками» з Путіним.

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"Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ", − наголосило джерело Kyiv Post у розвідці.

Під атаку потрапили сервери військових, адміністративних та фінустанов, які забезпечують російську війну.

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Унаслідок діяльності кіберкорпусу ГУР повністю знищені документи та дані, які зберігалися на уражених серверах.

З 23 по 26 вересня кіберкорпусі Головного управління розвідки (ГУР МОУ) атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у воєнній розвідці.

Нещодавні кіберетаки ГУР − що відомо

23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

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За даними поінформованого джерела Kyiv Post у спецслужбах порушено роботу сайтів банків і заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, а також не працюють їхні мобільні додатки.

13 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони разом із хакерською групою "ВО Team" зламали федеральний центр видачі цифрових підписів "Основаніє".

6 вересня хакери ГУР МОУ та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.

22 серпня кіберфахівці атакували сервери російських телекомпаній, внаслідок чого в ефірі низки телеканалів з’явились обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.