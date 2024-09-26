Служба безпеки України повідомила про ліквідацію агентурної групи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони в трьох регіонах країни

Один зі зловмисників виконував ворожі завдання, видаючи себе за експравоохоронця й показував фіктивне ветеранське посвідчення в разі перевірки документів.

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Росіяни знайшли затриманих через Телеграм-канали, де троє агентів шукали швидкого заробітку.

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Російська спецслужба відправила агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та техніки Сил оборони. Зокрема в Києві та Чернігові їх найбільше цікавили розміщення прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ.

А в Харкові один з агентів відстежував координати укріпрайонів ЗСУ, залучених до оборони міста.

Усіх трьох зловмисників затримали, коли ті проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.

Більше по темі Уночі Росія масовано атакувала міста України ударними безпілотниками Дрони налетіли на столицю, а також на енергооб'єкти на Миколаївщині та в Івано-Франківську й ударила по Запоріжжю.

Яке покарання загрожує агентурній групі ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони в трьох регіонах країни

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ ліквідувала групу російського ГРУ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Раніше Служба безпеки України повідомляла про нейтралізацію оперативно-бойової групи Головного розвідувального управління Росії в Одесі.

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На початку повномасштабної війни зловмисники готували силове захоплення держустанов на Одещині. Вони мали атакувати адмінбудівлі та Сили оборони з тилу, якби росіяни наближалися до портового міста.

Керівником агентурно-бойової групи російської ГРУ виявився 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.