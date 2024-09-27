Державний департамент США доручив Конгресу спрямувати 5,55 млрд доларів США на оборонні товари та послуги із запасів міністерства оборони на військову допомогу Україні, йдеться на сайті американського Держдепу.

США надіслали кошти на зброю та обладнання для України − подробиці

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, йдеться про кошти, виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році.

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"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і Сполучені Штати зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом", − пояснив держсекретар.

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Так Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг із запасів Міністерства оборони в межах запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців.

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США надали Україні військову допомогу на $7,9 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за оголошення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 млрд доларів та запровадження санкцій проти Росії.

Президент США Джо Байден повідомляв про виділення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

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26 вересня заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над наданням Україні обіцяної Конгресом допомоги до завершення каденції Байдена.