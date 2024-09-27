26 вересня Пентагон опублікував перелік озброєння з пакета військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів, повідомляється на сайті Пентагону.

Що входить до пакета допомоги Україні на 2,4 млрд доларів

Новий пакет на 2,4 млрд доларів містить таке озброєння:

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боєприпаси та забезпечення для систем ППО;

боєприпаси повітря-земля;

дрони та компоненти для забезпечення українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби з БПЛА;

безпілотні надводні судна;

обладнання для безпечного зв’язку;

обладнання та засоби для підтримки виробництва боєприпасів України;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка тощо.

Байден оголосив про пакет допомоги для України

Чинний президент США Джо Байден повідомляв про виділення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 млрд доларів та запровадження санкцій проти Росії.

Байден додав, що Пентагон оголосить про виділення 2,4 мільярда доларів США на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці України з метою забезпечення Україною додатковою ППО, дронами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнення оборонно-промислової бази України та підтримки її обслуговування.