Росіяни розпочали кампанію з дискредитації нового складу Єврокомісії, повідомив Центр протидії дезінформації.

Дискредитаційна кампанія Росії щодо нового складу Єврокомісії − подробиці

Головним наративом цієї кампанії стане те, що нібито новий склад Єврокомісії призведе до суттєвої політико-економічної кризи в європейських країнах.

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За даними ЦПД, однією з головних цілей, на яку спрямують кампанію, буде нова комісарка з питань розширення Європейського Союзу та представниця Словенії Марта Кос, яка відповідатиме за питання відновлення України.

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Росіяни використовують появу нової посади єврокомісара з оборони для просування тези про нібито трансформацію ЄС у військово-політичний блок, щоб погрожувати Європі прямим воєнним конфліктом.

Російські маніпуляції також стосуються розподілення бюджетних потоків у ЄС.

"Мета цієї кампанії − спровокувати розкол всередині ЄС, дискредитувати європейські інституції та посіяти недовіру між Україною і її партнерами", − пояснив ЦПД.

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Росія поширює дезінформацію на тлі масованих ракетних ударів

Після масованих ракетних ударів Росія оприлюднює дезінформаційні наративи, аби спровокувати розкол серед українців.

РФ створює нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців.

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Кремль звертався до американців та комерційних піар-фірм у РФ для розповсюдження дезінформації про президентські перегони в США у 2024 році.

У Німеччині раніше сформували підрозділ для запобігання російським фейкам.

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