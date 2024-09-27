Росіяни розпочали кампанію з дискредитації нового складу Єврокомісії, повідомив Центр протидії дезінформації.

Дискредитаційна кампанія Росії щодо нового складу Єврокомісії − подробиці

Головним наративом цієї кампанії стане те, що нібито новий склад Єврокомісії призведе до суттєвої політико-економічної кризи в європейських країнах.

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За даними ЦПД, однією з головних цілей, на яку спрямують кампанію, буде нова комісарка з питань розширення Європейського Союзу та представниця Словенії Марта Кос, яка відповідатиме за питання відновлення України.

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Росіяни використовують появу нової посади єврокомісара з оборони для просування тези про нібито трансформацію ЄС у військово-політичний блок, щоб погрожувати Європі прямим воєнним конфліктом.

Російські маніпуляції також стосуються розподілення бюджетних потоків у ЄС.

"Мета цієї кампанії − спровокувати розкол всередині ЄС, дискредитувати європейські інституції та посіяти недовіру між Україною і її партнерами", − пояснив ЦПД.