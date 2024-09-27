27 вересня російські війська вдарили по районному управлінню поліції у Кривому Розі, повідомили Національна поліція України, ДСНС України та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар по районному управлінню поліції у Кривому Розі

11:03: Лисак зазначив, що в Кривому Розі зафіксовано четверо постраждалих чоловіків, двоє з яких госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 

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"Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває", − зауважив очільник місцевої ОВА.

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10:31: За даними ДСНС України, надійшли повідомлення про щонайменше трьох постраждалих унаслідок удару.

10:28: За словами очільника Дніпропетровської ОВА, вже госпіталізували 45-річного чоловіка.

Водночас керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що в будівлю управління внутрішніх справ у Кривому Розі було пряме влучання.

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