27 вересня російські війська вдарили по районному управлінню поліції у Кривому Розі, повідомили Національна поліція України, ДСНС України та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Удар по районному управлінню поліції у Кривому Розі 11:03: Лисак зазначив, що в Кривому Розі зафіксовано четверо постраждалих чоловіків, двоє з яких госпіталізовані в стані середньої тяжкості. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває", − зауважив очільник місцевої ОВА. Advertisement 10:31: За даними ДСНС України, надійшли повідомлення про щонайменше трьох постраждалих унаслідок удару.

10:28: За словами очільника Дніпропетровської ОВА, вже госпіталізували 45-річного чоловіка. Водночас керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що в будівлю управління внутрішніх справ у Кривому Розі було пряме влучання. Більше по темі Війська РФ вдарили по Краматорську: є загиблі та поранені Внаслідок російського удару пошкоджені два багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі.

За даними Нацполіції, ракетний удар відбувся близько 9:15. Як зазначається, руйнувань зазнала адміністративна будівля. Пошкоджені також і приватні будинки, розташовані поруч. "Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ", − наголосила Нацполіція. Advertisement