27 вересня російські війська вдарили по районному управлінню поліції у Кривому Розі, повідомили Національна поліція України, ДСНС України та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удар по районному управлінню поліції у Кривому Розі
11:03: Лисак зазначив, що в Кривому Розі зафіксовано четверо постраждалих чоловіків, двоє з яких госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
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"Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває", − зауважив очільник місцевої ОВА.
10:31: За даними ДСНС України, надійшли повідомлення про щонайменше трьох постраждалих унаслідок удару.
10:28: За словами очільника Дніпропетровської ОВА, вже госпіталізували 45-річного чоловіка.
Водночас керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що в будівлю управління внутрішніх справ у Кривому Розі було пряме влучання.
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За даними Нацполіції, ракетний удар відбувся близько 9:15.
Як зазначається, руйнувань зазнала адміністративна будівля. Пошкоджені також і приватні будинки, розташовані поруч.
"Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ", − наголосила Нацполіція.
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