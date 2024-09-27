Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора оголосили про підозру очільниці Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній у фінансуванні війни проти України.

Про це повідомило СБУ.

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В Україні оголосили про підозру очільниці Центробанку РФ - подробиці

За матеріалами справи, Набіулліна була завчасно поінформована про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Вона приймала рішення про забезпечення військової агресії.

Зокрема, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку для підтримки війни та уникнення санкцій, застосованих проти РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування російських збройних угруповань.

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Кошти, які перебувають на рахунках Центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни.

Йдеться про майже 300 млрд доларів, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках Центробанку РФ по всьому світу.

Більше по темі Фінляндія пропонує розмістити штаб НАТО за 105 км від кордону з РФ Офіційне рішення буде ухвалено у 2025 році на зборах міністрів оборони НАТО.

На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ці кошти у перспективі можуть підлягати конфіскації.

У межах відповідного кримінального провадження нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) отримала Набіулліна.

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СБУ оголосили про підозру генералу, який командував ударом по Охматдиту - подробиці

10 вересня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час був командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил ПКС Росії.

За наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини.