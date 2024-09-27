З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'яти дітей та 20-річного юнака з братом.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Україна повернула з окупації ще 9 дітей – подробиці
За інформацією омбудсмана, вік повернутих українців від 13 до 17 років.
Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.
"Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті.
Згодом їх окупаційна влада вивозила до м. Скадовськ та Росії", - зазначив Лубінець.
Дітей вдалося повернути у рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA за посередництва Катару.
Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули
13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.
4 вересня з окупованої Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років.
Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.
Наразі повернуто лише кілька сотень.