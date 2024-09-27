Згодом їх окупаційна влада вивозила до м. Скадовськ та Росії", - зазначив Лубінець.

"Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті.

Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.

За інформацією омбудсмана, вік повернутих українців від 13 до 17 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'яти дітей та 20-річного юнака з братом.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.

4 вересня з окупованої Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

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Наразі повернуто лише кілька сотень.