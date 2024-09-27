Держсекретарка Міністерства оборони Людмила Дараган заявила, що у лавах Збройних сил України нині служать 68 тисяч жінок, з яких понад 48 тисяч - це військовослужбовиці.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
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Скільки жінок служать у лавах ЗСУ
На міжнародному семінарі з питань гендерної рівності, який відбувся в рамках щорічного Рішельє-форуму публічної служби Дараган заявила, що “жінки відіграють рівну з чоловіками роль у зміцненні української обороноздатності”.
Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч військовослужбовиць.
Посадовиця поділилася спостереженнями швидшої інтеграції жінок в армії в умовах відбиття широкомасштабного російського вторгнення.
“Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю”, - зазначила вона.
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Держсекретар Міноборони звернула увагу на зміни у гендерній політиці Міноборони, які вдалося впровадити протягом останніх років.
Зокрема спираючись на власний досвід проходження служби, вона зазначила, що у 2018 році жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях.
Проте ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.
“Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони”, - заявила вона.
Крім того, вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць.
Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.
Також учасники семінару обговорили актуальні питання забезпечення рівності та інклюзії в контексті державної політики України.
Особливу увагу приділили впливу війни на подолання гендерної нерівності у публічній службі та Збройних силах.
На заході наголосили на важливості впровадження людиноцентричних принципів та обговорили нові виклики, що постали перед Україною через повномасштабну війну.
У Збройних силах України кількість жінок-військовослужбовиць збільшилась утричі за 10 років
За даними за січень 2024 року, в Збройних силах України служать 45 тисяч 587 військовослужбовиць. У 2014 році кількість військовослужбовиць нараховувала 16 557 жінок.
“Станом на січень 2024 рокув українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року. З них 13 487 мають статус учасника бойових дій”, - йдеться у повідомленні.
Загалом, станом на 2024 рік, у ЗСУ понад 62 000 жінок. Це майже на 20 тисяч більше, ніж у 2014 році.