Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень, повідомляє кореспондент Kyiv Post

"Повернення депортованих дітей є дуже болісним для всіх українців. Росія викрала десятки тисяч дітей. Повернуто лише кілька сотень. Це абсолютний провал міжнародної правової системи", – розповів Єрмак.

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Окрім того, очільник ОПУ говорив про важливість «Формули миру» Зеленського, яка вже стала значним досягненням української дипломатії під час війни.

«Україна не повинна залишатися один на один з Росією», – наголосив Єрмак у своєму виступі.

Українських дітей повертають із окупації – що відомо

13 серпня В Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей.

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Kyiv Post зібрав головні тези з виступу Президента України під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Їх змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка, а до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки.

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3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми. 

Про репресії росіян щодо інших дітей дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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