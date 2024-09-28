У ніч на 27 вересня в Московській області ліквідували полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева. Він керував 924 державним центром безпілотної авіації російського Міноборони. 

Про це Kyiv Post повідомили джерела в українській воєнній розвідці. 

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Ліквідація російського полковника Коломєйцева

Зазначається, що російського полковника Коломєйцева ліквідували в результаті спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України. 

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За даними джерел, Коломєйцев займався підготовкою російських фахівців з використання БПЛА. Йдеться, зокрема, про операторів та персонал, що обслуговує «шахеди».

«Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування», - повідомив співрозмовник.

Він додав, що рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі. 

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«Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини», - наголосило джерело. 

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