У ніч на 27 вересня в Московській області ліквідували полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева. Він керував 924 державним центром безпілотної авіації російського Міноборони.
Про це Kyiv Post повідомили джерела в українській воєнній розвідці.
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Ліквідація російського полковника Коломєйцева
Зазначається, що російського полковника Коломєйцева ліквідували в результаті спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.
За даними джерел, Коломєйцев займався підготовкою російських фахівців з використання БПЛА. Йдеться, зокрема, про операторів та персонал, що обслуговує «шахеди».
«Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування», - повідомив співрозмовник.
Він додав, що рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі.
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«Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини», - наголосило джерело.