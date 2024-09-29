У ніч на неділю дрони масовано атакували Росію.
Місцеві пабліки писали про вибухи у Краснодарському краю, Ростовській, Воронезькій та Волгоградській областях.
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У Єйську лунали вибухи
Соцмережі писали про вибухи біля військового містечка в Єйську.
«Користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ», - повідомили в Telegram-каналі ASTRA.
Волгоградську область Росії атакували дрони
На атаку безпілотників поскаржилися жителі Волгоградської області.
За їхніми даними, спалахнуло біля селища Сади Придоння.
Місцева влада заявила, що над регіоном начебто були «перехоплені та нейтралізовані» кілька дронів. А внаслідок падіння уламків загорілася суха трава.
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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко написав, що під атакою опинився склад боєприпасів у Котлубані.
«Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них», - написав він у своєму Telegram.
Дрони «налетіли» на Ростовську область
Губернатор Ростовської області заявив про 18 нібито збитих дронів над регіоном. Він твердить, що постраждалих та руйнувань немає.
Жителі Воронежа повідомили про атаку
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав про атаку кількох дронів на місто Воронеж.
Внаслідок удару нібито спалахнули пожежі у місті та за його межами.
Пізніше з’явилась інформація про повторні вибухи у Воронежі. Повідомляється, що після збиття безпілотника у мікрорайоні Отрожка загорівся ліс.
У РФ заявили про збиття 125 безпілотників
У російському Міноборони заявили, що начебто збили 125 дронів, які атакували РФ цієї ночі.
Найбільше безпілотників російська ППО нібито нейтралізувала над Волгоградською областю - 67. По 17 - над Бєлгородською і Воронезькою, 18 дронів - над територією Ростовської області. 3 БПЛА буцімто збили над акваторією Азовського моря, а також по одному над Краснодарським краєм, Брянським та Курським регіонами.