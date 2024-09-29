У ніч на неділю дрони масовано атакували Росію.

Місцеві пабліки писали про вибухи у Краснодарському краю, Ростовській, Воронезькій та Волгоградській областях.

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У Єйську лунали вибухи

Соцмережі писали про вибухи біля військового містечка в Єйську.

«Користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ», - повідомили в Telegram-каналі ASTRA.

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Волгоградську область Росії атакували дрони

На атаку безпілотників поскаржилися жителі Волгоградської області.

За їхніми даними, спалахнуло біля селища Сади Придоння.

Місцева влада заявила, що над регіоном начебто були «перехоплені та нейтралізовані» кілька дронів. А внаслідок падіння уламків загорілася суха трава.