Деякі подробиці "Плану перемоги" президента України Володимира Зеленського залишаться закритими, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як українцям представлять План перемоги − подробиці

"Це План президента, і, безумовно, як він пообіцяв після презентації президенту Сполучених Штатів, партнерам, я думаю, План буде презентовано українцям.

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За його словами, план містить "чутливі частини".

"Але все ж таки все, що стає публічним, це чують не тільки в нас, в Україні, це чує і ворог", − наголосив Єрмак.

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Він зауважив, що реалізацію цього плану потрібно побачити на ворожій території, та перемогах ЗСУ.

Адміністрація Байдена критично оцінила план Зеленського

Адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що "План перемоги" не містить комплексної стратегії та фактично зводиться до повторного прохання про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на використання ракет великої дальності.

Високопосадовці зі США та Європи, знайомі з основними пунктами плану, зазначають, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо з огляду на те, що російські війська повільно, але невпинно просуваються на фронті.

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Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги".

Як зазначав раніше український президент, "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.