Низку регіонів України накрила пилова буря з території Росії, повідомив Сумський гідрометцентр.

Пилова буря в Україні − що треба знати

Причиною бурі стало занесення пилу і смогу, зокрема з території Росії.

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"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер", − пояснив гідрометцентр.

Найбільшу концентрацію часточок у повітрі фіксують на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

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Інфографіка: Сумський гідрометцентр / Телеграм

Україну накривав пил із Сахари − що відомо

Пил із Сахари укотре накривав Україну протягом 27-28 травня.

У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни зберігався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

24 квітня пил із Сахари дістався території України.

Ще 2 квітня Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату повідомляла про погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу із Сахари.