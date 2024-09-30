Низку регіонів України накрила пилова буря з території Росії, повідомив Сумський гідрометцентр.
Пилова буря в Україні − що треба знати
Причиною бурі стало занесення пилу і смогу, зокрема з території Росії.
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"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер", − пояснив гідрометцентр.
Найбільшу концентрацію часточок у повітрі фіксують на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Україну накривав пил із Сахари − що відомо
Пил із Сахари укотре накривав Україну протягом 27-28 травня.
У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни зберігався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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24 квітня пил із Сахари дістався території України.
Ще 2 квітня Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату повідомляла про погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу із Сахари.