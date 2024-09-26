Адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план перемоги президента України Володимира Зеленського не містить комплексної стратегії та фактично зводиться до повторного прохання про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на використання ракет великої дальності, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на офіційних представників напередодні презентації цього плану.

Зеленський має намір поінформувати Байдена про деталі плану в четвер, коли Білий дім зможе ознайомитись із планом Зеленського в деталях.

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Високопосадовці зі США та Європи, знайомі з основними пунктами плану, зазначають, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо з огляду на те, що російські війська повільно, але невпинно просуваються на фронті.

Більше по темі "Страшилка від страху": українські лідери знайшли визначення ядерним погрозам Путіна Ядерний шантаж — єдине знаряддя Росії для залякування світу, але воно не спрацює, відповів керівник ОП Єрмак президенту Путіну, який оголосив зміни до ядерної доктрини.

"Я не вражений, там не так багато нового," — зауважив один із високопосадовців.

Основною умовою плану є дозвіл Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак президент Байден вже кілька місяців відмовляється знімати ці обмеження через побоювання ескалації у війні, незважаючи на тиск з боку європейських союзників.

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За словами високопосадовця із Держдепартаменту, загалом план України торкається потреб українських військових на фронті, внутрішніх політичних змін та економічних питань. Проте американські та європейські чиновники зазначають, що найбільш деталізована частина плану стосується саме запитів щодо озброєння, у той час як інші важливі аспекти значно менше конкретизовані.

Позиція США щодо плану Зеленського наштовхнулася на жорстку критику з боку низки європейських лідерів, які вважають, що після 2 із половиною років війни Україна має право використовувати проти армії РФ усі можливі засоби збройного спротиву. Як зазначає The Wall Street Journal, виступи деяких світових лідерів цього тижня в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН свідчать про те, що вони дуже розчаровані.

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Представники України, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, характеризують план України як "дуже конкретний і зрозумілий". Вони наголошують, що він охоплює як військову, так і дипломатичну складові, а також передбачає засоби для отримання Україною економічних переваг у майбутньому.

Водночас, як зазначає WSJ, у Білому домі сподівалися почути від Києва більш конкретні заходи, які адміністрація президента Джо Байдена могла б підтримати за чотири місяці, впродовж яких вона працюватиме.

Своєю чергою, під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок президент Байден закликав Захід продовжувати всіляко сприяти обороні України попри втому від війни, яка послабила політичну рішучість деяких союзників Києва.

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27 серпня, під час пресконференції, президент Зеленський заявив, що “Курщина входить у План перемоги України”.

“Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план”, - сказав Зеленський.

20 вересня президент України заявив, що план перемоги розрахований на швидкі та рішучі дії партнерів України в період із жовтня по грудень 2024 року.