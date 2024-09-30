Ультраправа проросійська партія Австрії (Австрійська партія свободи) лідирує на парламентських виборах, повідомив суспільний мовник країни ORF.
Парламентські вибори в Австрії − подробиці
За попередніми даними, Австрійська партія свободи (FPÖ) має 29,1% голосів. Вона випереджає Австрійську народну партію (ÖVP), що набрала 26,3%, та Соціал-демократичну партію Австрії (SPÖ), що має 21%.
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Інші партії, NEOS та GRÜNE, мають 9% та 8,3 % відповідно.
FPÖ відстоює позицію нейтралітету Австрії у війні між Росією та Україною та виступає проти санкцій. У 2014 році партія підтримала анексію Криму, а у 2016 підписала з керівною партією РФ Єдина Росія угоду про співпрацю до 2026 року.
Австрія схвалила надання Україні коштів від заморожених активів РФ
Нагадаємо що ще у травні Австрія підтримала розробку в межах ЄС плану з використання прибутків від заморожених активів російського центробанку для потреб України.
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Положення про використання непередбачених прибутків, яке розроблялося в межах ЄС, стосувалося використання доходів від інвестування знерухомлених активів російського центрального банку, а не їхню конфіскацію.
8 травня представники Європейського Союзу погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України та її військового захисту від агресії Росії.