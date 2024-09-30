У ніч проти 30 вересня сили ППО знешкодили всі ударні БпЛА, якими армія РФ намагалася атакувати Київ, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Скільки Шахедів збила ППО 30 вересня

"На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями й з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", − пояснив очільник КМВА Сергій Попко.

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Водночас за його словами, поточний тип та кількість ворожих безпілотників мають повідомити Повітряні сили ЗС України.

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки вдалося збити 67 російських дронів і одну керовану авіаційну ракету,

Цієї ночі ворог застосував 76 таких засобів повітряного нападу:

одна балістична ракета "Іскандер-М" із окупованого Криму;

одна керована авіаційна ракета Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

одна протирадіолокаційна ракета Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу "Shahed" із районів Курськ, Єйськ, Орел – Росія.

Як зазначається, один дрон полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачені в північних регіонах країни завдяки протидії РЕБ, а ще один досі залишається в повітряному просторі України.

Повітряні цілі збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях