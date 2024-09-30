Розслідувачі The Insider отримали доступ до сотень офіційних документів пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії "Полярний вовк". Згідно з цими документами, російська влада свідомо уникнула згадок про симптоми, які не відповідали їхній офіційній версії. За словами лікарів, реальні симптоми однозначно вказують на те, що Навальний був отруєний.

Що влада РФ приховала про смерть Навального

Серед документів, отриманих The Insider, були дві версії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписані майором юстиції Олександром Воропаєвим.

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16 лютого 2024 року Навальний, перебуваючи у прогулянковому дворі, відчув нездужання і повідомив про це чергового співробітника, який вивів його до приміщення секції №4.

Згодом Навальний ліг на підлогу, почав скаржитися на різкий біль у животі, у нього виникло блювання, судоми, і він втратив свідомість. Про це негайно повідомили медичний персонал колонії, як зазначено в документі. Однак The Insider наголошує, що в пізнішій версії цієї ж постанови, яка стала фінальною, про біль у животі, блювоту і судоми Навального вже не згадувалося.

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The Insider також отримав документ, де згадуються "зразки блювотних мас", відправлені на експертизу, про що офіційно не повідомлялося. Це підтверджує слова дружини загиблого Юлії Навальної, яка раніше говорила, що Олексій скаржився на сильний біль у животі перед смертю.

Реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після його отруєння "Новачком" у 2020 році, заявив The Insider, що симптоми, описані в документах, суперечать офіційній версії смерті.

Він зазначив, що офіційна причина — порушення серцевого ритму — не пояснює симптомів, як-от різкий біль у животі, блювота та судоми. За його словами, ці симптоми вказують на отруєння. Швидка поява судом після болю свідчить про можливе використання фосфороорганічної речовини, до якої належить і "Новачок" після внутрішнього вживання.

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Видання повідомляє, що з таким висновком погоджуються й інші опитані лікарі різних спеціальностей.

Вони говорять про те, що на користь версії про отруєння свідчать й інші факти: Кремль тривалий час не віддавав тіло Навального та не дозволив провести незалежну експертизу біоматеріалів.

Лише зараз факт отруєння отримав документальне підтвердження, зазначається у публікації.

Однак, Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України (ГУР), заявив 24 лютого на Форумі в Києві, що Олексій Навальний помер від тромбу.

"Можливо, я вас розчарую, але, наскільки нам відомо, він дійсно помер від відриву тромбу. І це більш-менш підтверджено", - сказав Буданов журналістам в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024".

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16 лютого цього року російська влада повідомила про смерть 47-річного опозиціонера Олексія Навального в колонії на Крайній Півночі Росії, в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Команда Навального заявила, що в медичному висновку, який показали його матері, Людмилі Навальній, причину смерті назвали природною. Останні три роки Навальний провів у в'язниці.

Хто такий Навальний - що варто знати

Навальний здобув популярність серед росіян завдяки антикорупційній діяльності, розслідуванням про корупцію в російському уряді та державних структурах, які публікував через свій Фонд боротьби з корупцією (ФБК).

Він був провідною фігурою на протестах у Росії, зокрема під час масових демонстрацій проти фальсифікацій на виборах та корупції.

У серпні 2020 року Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", і він був доставлений на лікування до Німеччини. Це отруєння спричинило міжнародний резонанс, а Навальний прямо звинуватив російську владу, зокрема Путіна, у замаху на його життя.

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У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини, після чого був одразу заарештований. Його засудили до тривалого тюремного терміну за ймовірне порушення умов пробації.