Міністерство юстиції запевняє, що громадяни України, які були змушені отримати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не будуть нести відповідальність, повідомили у пресслужбі у Міністерства юстиції України у понеділок, 30 вересня.

У Мін'юсті зазначають, що особи, які отримали російські паспорти для уникнення жорстокого поводження, не нестимуть відповідальності. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, у разі доведення психічного примусу, такі особи матимуть повний правовий захист у суді.

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Міністерство також наголошує, що примусова русифікація громадян з українським паспортом є одним із інструментів російської агресії на окупованих територіях.

Росія особливо утискає мирних жителів, адже наявність українського паспорта трактується нею, як акт протесту. У складних умовах окупації люди змушені приймати російське громадянство, повідомляють у відомстві.

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Розслідувачі видання The Insider отримали документи про смерть Навального - вони свідчать, що він помер від отруєння. А в Кремлі офіційною причиною смерті опозиціонера назвали "природну смерть".

Водночас, кажуть в Мін'юсті, такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), на початку цього року російська влада планувала відмовляти у наданні медичної допомоги українцям на окупованих територіях, які не отримали російський паспорт. Найвразливішою категорією людей, яких примушують отримувати паспорти РФ, є пенсіонери.

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З січня 2025 року окупаційна влада планує ще більше посилити тиск на українських громадян, які не отримали паспорт Росії, не оформили посвідку на проживання чи статус біженця на тимчасово окупованих територіях.

У березні міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що росіяни можуть почати депортацію українців з окупованих територій, якщо ті не отримають до липня паспорти РФ.

Також росіяни попереджали маріупольців, що всі, хто не мають паспорт РФ, з 1 липня 2024 року стають «іноземцями».

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Раніше влада Кремля планувала з 1 січня депортувати з окупованих територій усіх українців, які не отримали російське громадянство, оголосивши їх «іноземцями».

МЗС України відреагувало на путінський указ про присвоєння українським дітям громадянства РФ. У відомстві наголосили, що така «паспортизація» порушує міжнародне право та є черговим доказом злочинів Кремля. 

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