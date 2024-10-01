У 43 із 50 штатів США вибори вже розпочались або розпочнуться цього місяця. Протягом минулого тижня в багатьох штатах виборці вже активно голосували – особисто або поштою.

Зараз Дональд Трамп, як видається, намагається переконати виборців, що він і президент Зеленський – «друзі», бо бачить результати останніх опитувань, які показують, що дедалі більше американців підтримують фінансову допомогу Україні.

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У понеділок Трамп намагався переконати їх, що Зеленський вирішив не допомагати Конгресу під час першої процедури імпічменту (вдруге він постав перед Палатою представників за спробу організувати бунт після програшу на виборах 2020 року. І вперше, і вдруге Палата представників оголосила йому імпічмент).

«У мене були добрі стосунки з Зеленським, – сказав Трамп в інтерв’ю, яке у понеділок опублікував Washington Post. – Він мені подобається. Бо під час [першої] процедури імпічменту … він [Зеленський] міг би сказати, що не знав, що [розмова] була записана. … Але замість того, щоб стати в позу і заявити: «Так, мені погрожували», він сказав, що «[Трамп] не зробив абсолютно нічого поганого».

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Розмови, про яку говорив Трамп, ніколи не було.У 2019 році Трампу оголосили імпічмент за спробу змусити Київ розкрити компромат на його політичного опонента Джо Байдена через його адвоката – скандального колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані.

Поки Трамп намагався таким чином виправдовувати себе на спільній пресконференції з Зеленським, що відбулась у п’ятницю, той мовчав, знаючи, що стоїть поруч із тим, хто може перемогти на листопадових виборах і підписуватиме чеки на допомогу Києву.

На тій пресконференції Трамп усіляко нахвалював Зеленського і казав, що під час першого імпічменту той був як «сталь».

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За Конституцією США, якщо Палата представників оголошує президентові імпічмент простою більшістю голосів, Сенат виправдовує або засуджує його (тобто усуває з поста) двома третинами голосів.

Палата представників двічі оголошувала імпічмент Трампу, і в обох випадках розділений навпіл Сенат його виправдав.

У вересні Університет штату Меріленд провів опитування, яке показало, що приблизно половина американців виступають за те, що «США мають підтримувати оборону України від російських загарбників стільки, скільки потрібно». Таку думку поділяють 37% Республіканців і 63% Демократів, і число таких зросло на 12% з часу попереднього опитування у квітні.