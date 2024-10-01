У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли", повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Що таке операція "Північні стріли"

Ізраїльські військові зазначили, що розпочалися "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди" по терористичних цілях угруповання "Хезболла" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

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Операцію санкціонував уряд і проводить її на основі розвідувальних даних. Метою наземних рейдів стали удари по об'єктах та інфраструктурі Хезболли, розташовані в прикордонних селах. Ці об'єкти становлять загрозу для ізраїльських поселень на півночі.

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ЦАХАЛ наголосила, що операція відбувається за методичним планом, підготовленим Генштабом країни та Північним командуванням, до якого війська готувалися кілька місяців.  Ізраїльські наземні сили підтримують авіація та артилерія.

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