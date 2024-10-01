1 жовтня росіяни завдали удару по центральній частині Херсона, повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Херсонська обласна прокуратура.

Удар по ринку в центрі Херсона

Під російським ударом опинилися торгівельні точки ринку в центрі міста.

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11:25: Наразі відомо вже про дванадцятеро постраждалих через російський удар по ринку.

"Шестеро людей дістали травми, несумісні з життям. Пʼятеро потерпілих наразі перебувають у лікарні, ще одному – меддопомогу надали на місці", − пояснив Прокудін.

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10:02: За даними місцевої обласної прокуратури, загинули семеро цивільних − троє жінок та четверо чоловіків. Унаслідок обстрілу поранені троє людей, їм уже надається медична допомога.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", − зазначила прокуратура.