1 жовтня росіяни завдали удару по центральній частині Херсона, повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Херсонська обласна прокуратура.
Удар по ринку в центрі Херсона
Під російським ударом опинилися торгівельні точки ринку в центрі міста.
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11:25: Наразі відомо вже про дванадцятеро постраждалих через російський удар по ринку.
"Шестеро людей дістали травми, несумісні з життям. Пʼятеро потерпілих наразі перебувають у лікарні, ще одному – меддопомогу надали на місці", − пояснив Прокудін.
10:02: За даними місцевої обласної прокуратури, загинули семеро цивільних − троє жінок та четверо чоловіків. Унаслідок обстрілу поранені троє людей, їм уже надається медична допомога.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", − зазначила прокуратура.
9:57: Прокудін заявив про п'ятьох загиблих і трьох поранених через удар по місту.
У Запоріжжі завершили пошукові роботи
29 вересня в місті завершили пошуково-рятувальні роботи на місці масованого обстрілу.
За даними обласної влади, до медиків звернулося 16 постраждалих.
Унаслідок обстрілу були поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та двоє неповнолітніх. Це хлопець 17 років та 8-річна дівчинка.
Російські війська атакували Запоріжжя зранку, скинувши 13 авіабомб.