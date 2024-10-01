Пентагон уклав контракт з американською компанією Boeing на виробництво та постачання Україні бомб на 6,9 млрд доларів, повідомило міністерство оборони США.

Boeing постачатиме Україні бомби малого діаметра − подробиці

Контракт передбачає виробництво та постачання бомб малого діаметра, а роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штаті Міссурі, і завершаться до 31 грудня 2035 року.

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Угода стане єдиним джерелом придбання, однак поки немає подробиць щодо кількості бомб.

Сполучені Штати продаватимуть ці бомби Японії та Болгарії.

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Пентагон назвав перелік зброї пакета допомоги Україні на 2,4 млрд доларів

26 вересня Пентагон опублікував перелік озброєння з пакета військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів.

Чинний президент США Джо Байден повідомляв про виділення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 млрд доларів та запровадження санкцій проти Росії.

Державний департамент США доручав Конгресу спрямувати 5,55 млрд доларів США на оборонні товари та послуги із запасів міністерства оборони на військову допомогу Україні

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