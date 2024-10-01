Пентагон уклав контракт з американською компанією Boeing на виробництво та постачання Україні бомб на 6,9 млрд доларів, повідомило міністерство оборони США.

Boeing постачатиме Україні бомби малого діаметра − подробиці

Контракт передбачає виробництво та постачання бомб малого діаметра, а роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штаті Міссурі, і завершаться до 31 грудня 2035 року.

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Угода стане єдиним джерелом придбання, однак поки немає подробиць щодо кількості бомб.

Сполучені Штати продаватимуть ці бомби Японії та Болгарії.

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