Російська окупаційна армія завдали низку ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя. Наразі відомо про загиблого та 25 осіб, які дістали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Росія атакувала Запоріжжя 1 жовтня - подробиці

"Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури", - зазначив Федоров.

Пізніше він уточнив, що Запоріжжя атакували авіабомбами.

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Через російський обстріл Запоріжжі зазнали поранень троє дітей дев'яти, десяти та дванадцяти років.

Федоров зазначав, що по допомогу до медиків звернулася 21 людина.