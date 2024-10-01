Російська окупаційна армія завдали низку ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя. Наразі відомо про загиблого та 25 осіб, які дістали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Росія атакувала Запоріжжя 1 жовтня - подробиці

"Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури", - зазначив Федоров.

Пізніше він уточнив, що Запоріжжя атакували авіабомбами.

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Через російський обстріл Запоріжжі зазнали поранень троє дітей дев'яти, десяти та дванадцяти років.

Федоров зазначав, що по допомогу до медиків звернулася 21 людина.

Попередньо, армія РФ завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю, повідомили у Нацполіції.

Обстріли України 1 жовтня - що відомо

Російська армія завдала ударів по центральній частині Херсон.

Під російським ударом опинилися торгівельні точки ринку в центрі міста.

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Наразі станція опинилася на межі блекауту.

Відомо вже про шістьох загиблих та дванадцятеро осіб, які дістали поранень.

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