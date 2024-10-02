У встановлений термін президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ, але й не наклала на них вето.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

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Зурабішвілі не підписала "анти-ЛГБТ" законопроєкти - що відомо

Відповідно до Конституції країни, якщо президентка не підписує закони, то вони набудуть чинності після підписання у п'ятиденний термін спікером парламенту.

Навіть у випадку накладання вето президенткою керівна партія «Грузинська мрія» змогла б його подолати.

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Уряд Грузії ухвалив пакет "анти-ЛГБТ" законопроєктів - подробиці

18 вересня топдипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів.

Він зазначав, що ці закони порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

17 вересня грузинські парламентарі затвердили в остаточному читанні так званий «анти-ЛГБТ» пакет законопроєктів і поправок до чинних законів.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

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Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону.

Закон мав набути чинності після підписання президенткою.