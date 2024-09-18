Він зазначив, що парламент Грузії ухвалив закони про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», які порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

«Я закликаю Грузію відкликати законодавство, яке ще більше відхиляє країну від її шляху до ЄС», - зазначив Боррель.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це він написав у соцмережі Х .

Уряд Грузії ухвалив пакет "анти-ЛГБТ" законопроєктів - подробиці

17 вересня грузинські парламентарі затвердили в остаточному читанні так званий «анти-ЛГБТ» пакет законопроєктів і поправок до чинних законів.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

Більше по темі Польща пообіцяла знайти гроші на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ Країна планує виділити 50 млн євро цього року та ще 50 млн наступного.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент із урахуванням вимог закону.

Advertisement

Закон набуде чинності після підписання президенткою.