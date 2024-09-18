Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений напередодні пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів.

Про це він написав у соцмережі Х.

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У ЄС закликали Грузію відкликати пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів

«Я закликаю Грузію відкликати законодавство, яке ще більше відхиляє країну від її шляху до ЄС», - зазначив Боррель.

Він зазначив, що парламент Грузії ухвалив закони про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», які порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

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Уряд Грузії  ухвалив пакет "анти-ЛГБТ" законопроєктів - подробиці

17 вересня грузинські парламентарі затвердили в остаточному читанні так званий «анти-ЛГБТ» пакет законопроєктів і поправок до чинних законів.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

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У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент із урахуванням вимог закону.

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Закон набуде чинності після підписання президенткою.

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