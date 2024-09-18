Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений напередодні пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів.
Про це він написав у соцмережі Х.
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У ЄС закликали Грузію відкликати пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів
«Я закликаю Грузію відкликати законодавство, яке ще більше відхиляє країну від її шляху до ЄС», - зазначив Боррель.
Він зазначив, що парламент Грузії ухвалив закони про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», які порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.
The Georgian Parliament adopted laws on ‘family values and protection of minors’ which will undermine the fundamental rights of the people and increase discrimination & stigmatisation.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 18, 2024
I call on Georgia to withdraw this legislation, further derailing the country from its EU path.
Уряд Грузії ухвалив пакет "анти-ЛГБТ" законопроєктів - подробиці
17 вересня грузинські парламентарі затвердили в остаточному читанні так званий «анти-ЛГБТ» пакет законопроєктів і поправок до чинних законів.
Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.
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У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».
Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент із урахуванням вимог закону.
Закон набуде чинності після підписання президенткою.