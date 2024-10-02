У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у зливі інформації про розташування Збройних сил України і шахрайстві Остапу Стахіву у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Суспільне Львів.

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Остапу Стахіву обрали запобіжний захід - що відомо

Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, оскільки підозрюваний може втікти, знищити або сховати важливі документи та вплинути на свідчення людей.

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Підозрюваний назвав дії правоохоронних органів фарсом проти нього і звинуватив сторону обвинувачення в упередженості.

Остап Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.

Суддя ухвалив рішення - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Справа Стахіва: підозра та обшуки - подробиці

25 вересня Служба Безпеки та Національна поліція України провели обшуки у псевдоактивіста, який виготовляв фіктивні журналістські посвідчення.

Офіс Генерального прокурора повідомляв, що псевдоактивісту оголосили про підозру у зливі інформації про розташування Збройних сил України і шахрайстві.

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У січні 2024 року Стахів, позиціонуючи себе активістом, вів прямий ефір зі своїм підписником, під час якого розповсюдив інформацію про розташування особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини.

У подальшому підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Фейсбуці та Телеграм-каналі.

Правоохоронці вважають, що така інформація могла бути використана РФ.

Окрім цього, підозрюваний створив злочинну схему заволодіння коштами громадян під приводом навчання в інтернеті.

У 2023 році він опублікував оголошення у соцмережі Фейсбук про нібито проведення платних курсів-інтенсивів "Статус. Журналіст".

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Хто такий Остап Стахів

Остап Стахів - відомий львівський антивакцинатор, який називав карантинні обмеження порушенням прав людини.

Під час пандемії COVID-19 він поширював російську пропаганду та дезінформацію. Зокрема, закликав людей не носити маски й не вірити владі.

У 2021 році Стахіву вдалося організувати в Києві масштабну акцію антивакцинаторів.

Тоді ж СБУ повідомила йому про підозру в поваленні конституційного ладу.

Суд відправив Стахіва в СІЗО з можливістю сплатити близько 1 млн грн застави, яку швидко зібрали прихильники провокатора.

Пізніше його відправили на примусову психіатричну експертизу, але лікарі визнали його психічно здоровим.