У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у зливі інформації про розташування Збройних сил України і шахрайстві Остапу Стахіву у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
Про це повідомляє кореспондент Суспільне Львів.
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Остапу Стахіву обрали запобіжний захід - що відомо
Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, оскільки підозрюваний може втікти, знищити або сховати важливі документи та вплинути на свідчення людей.
Підозрюваний назвав дії правоохоронних органів фарсом проти нього і звинуватив сторону обвинувачення в упередженості.
Остап Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.
Суддя ухвалив рішення - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
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Справа Стахіва: підозра та обшуки - подробиці
25 вересня Служба Безпеки та Національна поліція України провели обшуки у псевдоактивіста, який виготовляв фіктивні журналістські посвідчення.
Офіс Генерального прокурора повідомляв, що псевдоактивісту оголосили про підозру у зливі інформації про розташування Збройних сил України і шахрайстві.
У січні 2024 року Стахів, позиціонуючи себе активістом, вів прямий ефір зі своїм підписником, під час якого розповсюдив інформацію про розташування особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини.
У подальшому підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Фейсбуці та Телеграм-каналі.
Правоохоронці вважають, що така інформація могла бути використана РФ.
Окрім цього, підозрюваний створив злочинну схему заволодіння коштами громадян під приводом навчання в інтернеті.
У 2023 році він опублікував оголошення у соцмережі Фейсбук про нібито проведення платних курсів-інтенсивів "Статус. Журналіст".
Хто такий Остап Стахів
Остап Стахів - відомий львівський антивакцинатор, який називав карантинні обмеження порушенням прав людини.
Під час пандемії COVID-19 він поширював російську пропаганду та дезінформацію. Зокрема, закликав людей не носити маски й не вірити владі.
У 2021 році Стахіву вдалося організувати в Києві масштабну акцію антивакцинаторів.
Тоді ж СБУ повідомила йому про підозру в поваленні конституційного ладу.
Суд відправив Стахіва в СІЗО з можливістю сплатити близько 1 млн грн застави, яку швидко зібрали прихильники провокатора.
Пізніше його відправили на примусову психіатричну експертизу, але лікарі визнали його психічно здоровим.