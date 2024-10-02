З тимчасово окупованих територій України Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує ризик депортації в Росію ще 1,5 млн українських дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час заходу міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

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Росія може вкрасти ще 1,5 млн українських дітей

"Існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.

Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути", - зазначив омбудсмен.

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Українських дітей відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою.

Лубінець розповів партнерам про депортацію інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат у Херсонській області.

Вихованців спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували в Росію.

Дітей з Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

"Нам відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування", - додав омбудсмен.

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Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.