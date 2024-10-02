Цього тижня Україна виконала ще два індикатори за програмою Ukraine Facility Європейського Союзу.

Вони прямовані на покращення ситуації на ринку праці та впровадження реформи ринку електроенергії, повідомило Міністерство економіки.

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Україна має прогрес у впровадженні реформ

"Ще 2 важливі індикатори Плану України в межах Ukraine Facility прийняті цього тижня. Вони націлені на покращення ситуації в пріоритетних для держави галузях: енергетичній та людського капіталу", - зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

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Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписав технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, демографічна стратегія визначає заходи щодо покращення ситуації в сфері народжуваності, зменшення рівня передчасної смертності, подолання негативних міграційних трендів, активізації на ринку праці, сприяння активному довголіттю та створення безпекових передумов.

Більше по темі Польща планує повністю звільнити Європу від російських енергоносіїв Польська влада хоче вирішити це питання під час головування у Європейському Союзі.

Технічне завдання на розробку інформаційної системи для НКРЕКП дозволить побудувати систему для виявлення зловживань на енергетичних ринках та є частиною реформи ринку електроенергії, націленої на інтеграцію України до енергетичного ринку ЄС.

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Вступ України до ЄС - що варто знати

22 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року, зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.

25 червня з міжурядової конференції в Люксембурзі стартували офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Це передостанній і найскладніший крок до членства у ЄС.

Україна повинна отримати висновок Єврокомісії про те, що відповідає критеріям вступу. Далі, коли таке рішення буде ухвалене - його мають погодити усі члени Євросоюзу.

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21 червня Рада Європейського Союзу затвердила переговорні рамки для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.

З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу.

14 червня Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ.

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У висновку йшлося, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

До кінця року Київ обіцяв підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.