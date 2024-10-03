Українські енергетики відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомило Міністерство енергетики України.
Яка ситуація з живленням на Запорізькій АЕС
Повітряну лінію пошкодили російські удари 1 жовтня. Через постійні обстріли енергетики чекали дозволу на початок ремонту понад добу.
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ЗАЕС отримує електроенергію як основною, так і резервною лініями.
Росія вдарила по підстанції на Запорізькій АЕС
1 жовтня Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію.
Внаслідок атаки на магістральну підстанцію була знеструмлена одна з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.
Станція опинилася на межі блекауту, а енергетики працювали над ліквідацією наслідків російського обстрілу для оперативного відновлення повноцінного живлення АЕС.
Росіяни використовують Запорізьку атомну електростанцію як територію для навчання пілотів FPV-дронів. Ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.