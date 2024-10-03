Служба безпеки України повідомила про затримання агента військової розвідки Росії, який коригував повітряні удари по Вінницькій та Сумській областях.

Дезертир на замовлення росіян коригував удари по двох областях України − подробиці

Контрактник однієї з військових частин України у травні 2024 року самовільно залишив місце служби.

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Він потрапив у поле зору кадрового співробітника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ під час пошуку швидких заробітків у Телеграм-каналах.

За вказівкою ГРУ фігурант відстежував вогневі позиції ППО ЗСУ на території Вінниччини.

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Згодом його перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.

Для цього той приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з Росією та орендував квартиру на два тижні.

Там зловмисник видавав себе за військового та намагався втертися в довіру до місцевих, аби отримати від них інформацію про українських оборонців.

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Агент фотографував військові об’єкти й позначав координати на електронних картах для звітування перед російським куратором.

Яке покарання загрожує дезертиру, який коригував удари по двох областях України

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову

Служба безпеки затримала інформаторку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині.

Нею виявилася викладачка одного з місцевих ВНЗ.

Російська спецслужба дистанційно залучила освітянку до співпраці влітку цього року.

Вона обходила місто й намагалася виявити розташування Сил оборони. У звітах жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.