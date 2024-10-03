Український інститут національної пам’яті оголосив про плани щодо ексгумації рештків жертв Волинської трагедії у 2025 році.

Однак Польща очікує конкретних рішень, пише РАР, цитуючи речника Міністерства закордонних справ Польщі Павела Вронського.

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Реакція речника МЗС Польщі на плани щодо ексгумації рештків жертв Волинської трагедії

Він назвав повідомлення від інституту "хорошою інформацією та кроком у правильному напрямку".

"Але міністр Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому сподіваємось, що таке рішення дійсно буде прийняте", − наголосив Вронський.

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Міністр закордонних справ Польщі Сікорський розглядає питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії не як політичний конфлікт, а як заклик до України.

Раніше Український інститут національної пам’яті повідомляв, що може розпочати роботи з пошуку та ексгумації рештків поляків у Рівненській області у 2025 році.

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Дуда розкритикував заяву міністра оборони Польщі щодо умов вступу України до ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував заяву міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша про те, що Україна не вступить до Євросоюзу без вирішення "Волинського питання".

За словами Дуди, російський президент напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС, тому блокування вступу України до ЄС "іде в ногу з політикою Владіміра Путіна".

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Міністр оборони Косіняк-Камиш заявив, що польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не розв'яже з Варшавою "Волинське питання".

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, і від неї багато в чому залежатиме швидкість вступу України до ЄС.