Росіяни використовують Запорізьку атомну електростанцію як територію для навчання пілотів FPV-дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки оборони України Андрій Коваленко.

Росія використовує ЗАЕС для навчання пілотів БпЛА

"До того ж, ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон", − наголосив Коваленко.

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За його словами, для Росії ЗАЕС є прикриттям.