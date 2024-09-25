Росіяни використовують Запорізьку атомну електростанцію як територію для навчання пілотів FPV-дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки оборони України Андрій Коваленко.
Росія використовує ЗАЕС для навчання пілотів БпЛА
"До того ж, ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон", − наголосив Коваленко.
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За його словами, для Росії ЗАЕС є прикриттям.
Керівник МАГАТЕ відвідав ЗАЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі
4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію.
3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.
Вони обговорили покращення ядерної безпеки України, а також домовилися про необхідність розширення мандату чинних спостережних місій МАГАТЕ на українських АЕС.
Росіяни вночі вкотре вдарили КАБами по Запоріжжю: є жертви
Гендиректор Міжнародного агентства очолив місію агентства на Курську АЕС 27 серпня.
Росія до зими готується бити по трьох українських атомних електростанціях. Подробиці про можливі спроби ворога вдарити по трьох АЕС дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.