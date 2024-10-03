Росіяни, найімовірніше, помилково поцілили протикорабельною ракетою у цивільне судно MV Aya, яке перевозило 26 тонн зерна з України до Єгипту.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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РФ вдарила по цивільному судну ракетою Х-22 - подробиці

Аналітики розвідки вважають, що удар майже точно був завданий протикорабельною ракетою повітряного базування Х-22 з бомбардувальника Ту-22 М3.

На думку фахівців, катастрофічних наслідків для судна вдалося уникнути через збій у механізмі детонації.

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"Малоймовірно, що MV Aya було умисною ціллю цього удару – в нього, ймовірно, поцілили через недоліки процедур визначення цілі російськими пілотами, які до того ж використовують старі боєприпаси", – йдеться в аналітичному огляді британського міноборони.

Аналітики нагадують, що росіяни неодноразово завдавали ударів у районах вздовж українського узбережжя Чорного моря, зокрема, по стратегічному острову Зміїний для перешкоджання експорту та знищення військових цілей.

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Британські фахівці вважають, що інцидент стався через помилкову ідентифікацію пілотами MV Aya як цілі через поспіх.

Пілоти РФ хотіли негайно покинути пускову зону, оскільки боялись потрапити під атаку українських зенітних ракет.

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"Ракета Х-22 постійно показує погані результати у війні в Україні. Запуск цієї надзвукової крилатої ракети неправильним курсом, ймовірно, був здійснений по помилковій цілі в міжнародних водах. Це свідчення дуже недолугої і безвідповідальної практики застосування авіації", – додала британська розвідка.

Росія вдарила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі − що відомо

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Унаслідок удару постраждав вантаж пшениці, проте обійшлося без людських втрат.

Після атаки Росії на судно із зерном у Чорному морі в ООН засудили будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.