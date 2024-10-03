Служба безпеки України повідомила про доказову базу на власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України, Олександра Захарова.

Підозра конструктору російських дронів Олександру Захарову від СБУ

Це підприємств в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань РФ. Серед головних зразків БпЛА компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

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З початку повномасштабної війни підприємство зловмисника виготовило майже 5 тис. дронів.

Зазвичай Росія використовує Ланцети як дрони-камікадзе для атак по бронетехніці ЗСУ, а ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують вогонь, а після ураження показують наслідки ударів.

Ці безпілотники стали невіддільною частиною російського воєнного вторгнення.

Яке покарання загрожує Олександру Захарову

На підставі отриманих доказів Захарову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, наразі тривають заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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СБУ повідомила про підозру путінському куратору на ТОТ України

Служба безпеки України повідомляла про підозру першому заступнику керівника адміністрації президента Росії Владіміра Путіна, який сприяє війні проти України, Сергію Кірієнку.

Він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в кадрових питаннях.

З травня 2022 року саме Кірієнко керує абсолютно всіма сферами примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в законодавче поле ворога.