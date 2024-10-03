Швейцарія виділить фінансування та залучить приватний сектор до проєктів відновлення України.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Уряд Швейцарії виділив чергову фінансову допомогу Україні

Надзвичайний та повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн зазначив, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки України.

Зокрема, це питання децентралізації, програми відновлення, спільні проєкти з “Укрзалізницею” та допомога під час підготовки до опалювального сезону.

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Наразі уряд Швейцарії пропонує Україні додаткові програми допомоги.

Йдеться про програму “Раннього відновлення”, в рамках якої уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки.

Більше по темі Генсек НАТО заявив про необхідність посилення ППО України Новий очільник НАТО і міністр закордонних справ Польщі також обговорили питання розширення НАТО.

З них 1 млрд буде спрямовано, як і раніше, на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу.

Решту спрямують на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

Допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

Швейцарія надасть 58,7 млн франків на цифровізацію та розвиток регіонів України

18 вересня Україна та Швейцарія підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів, в межах якого у 2024 - 2028 роках буде надано 58,7 млн франків.

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У межах меморандуму цифровізація буде продовжена у сферах:

охорони здоровʼя

освіти

електронного нотаріату

гуманітарного розмінування тощо.

Частина коштів буде спрямована на перезапуск Державної служби статистики.

Швейцарія підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії

28 вересня з'явилася інформація, що Швейцарія підтримала «мирну ініціативу», запропоновану Китаєм і Бразилією щодо України, попри те, що в документі немає посилань на Статут ООН і прямої згадки про територіальну цілісність.

29 вересня Міністерство закордонних справ заявило, що Україна розчарована інформацією про те, що Швейцарія підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні.