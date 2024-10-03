Швейцарія виділить фінансування та залучить приватний сектор до проєктів відновлення України.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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Уряд Швейцарії виділив чергову фінансову допомогу Україні
Надзвичайний та повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн зазначив, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки України.
Зокрема, це питання децентралізації, програми відновлення, спільні проєкти з “Укрзалізницею” та допомога під час підготовки до опалювального сезону.
Наразі уряд Швейцарії пропонує Україні додаткові програми допомоги.
Йдеться про програму “Раннього відновлення”, в рамках якої уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки.
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З них 1 млрд буде спрямовано, як і раніше, на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу.
Решту спрямують на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.
Допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.
Швейцарія надасть 58,7 млн франків на цифровізацію та розвиток регіонів України
18 вересня Україна та Швейцарія підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів, в межах якого у 2024 - 2028 роках буде надано 58,7 млн франків.
У межах меморандуму цифровізація буде продовжена у сферах:
- охорони здоровʼя
- освіти
- електронного нотаріату
- гуманітарного розмінування тощо.
Частина коштів буде спрямована на перезапуск Державної служби статистики.
Швейцарія підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії
28 вересня з'явилася інформація, що Швейцарія підтримала «мирну ініціативу», запропоновану Китаєм і Бразилією щодо України, попри те, що в документі немає посилань на Статут ООН і прямої згадки про територіальну цілісність.
29 вересня Міністерство закордонних справ заявило, що Україна розчарована інформацією про те, що Швейцарія підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні.