За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали агенти Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), які діяли на Харківщині.

Брат і сестра коригували удари армії РФ, повідомляє прессцентр СБУ.

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СБУ викрила брата і сестру, які співпрацювали з ГРУ РФ

У 2023 році двох місцевих жителів дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ.

За його вказівкою агенти відстежували маршрути та графік руху залізничних ешелонів Сил оборони.

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Особливу увагу зловмисники звертали на місця тимчасових зупинок та розвантаження військової техніки і боєприпасів.

Цю інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по Укрзалізниці.

Також зловмисники збирали інформацію про пункти базування українських військ у районах Балаклії та Ізюму.

Співробітники СБУ завчасно викрили обох агентів і після документування їхніх злочинів затримали у березні цього року.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру головному конструктору російських БпЛА ZALA та Ланцет Його підприємство в Іжевську є одним із найбільших виробників бойових дронів для військових формувань Росії.

За даними слідства, зрадники потрапили у поле зору окупантів через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову

Служба безпеки затримала інформаторку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині.

Нею виявилася викладачка одного з місцевих ВНЗ.

Російська спецслужба дистанційно залучила освітянку до співпраці влітку цього року.

Вона обходила місто й намагалася виявити розташування Сил оборони. У звітах жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.