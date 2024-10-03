Російська окупаційна армія завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них - 6-річна дитина.

Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація.

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РФ завдала удару по Чернігівщині - що відомо

Попередньо, російська армія атакувала прикордоння Корюківського району.

Росіяни поцілили БпЛА в автівку, яка везла скраплений газ.

Внаслідок удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.

Вже відомо про трьох загиблих, серед них - 6-річна дитина.

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Також відомо про четверо поранених - 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Їх ушпиталили.

Двох дітей стабілізували та перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Вони перебувають у тяжкому стані.

Наліт російських дронів на Україну 3 жовтня − подробиці

У ніч проти 3 вересня українська протиповітряна оборона знищила 78 російських дронів.

Росіяни запускали дрони з Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ, а також із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Наразі відомо про шістьох постраждалих та трьох загиблих.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, а ще 23 були локаційно втрачені у різних регіонах України в результаті роботи РЕБ.

Для захисту від дронового нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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