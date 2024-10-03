Російська окупаційна армія завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них - 6-річна дитина.
Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація.
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РФ завдала удару по Чернігівщині - що відомо
Попередньо, російська армія атакувала прикордоння Корюківського району.
Росіяни поцілили БпЛА в автівку, яка везла скраплений газ.
Внаслідок удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.
Вже відомо про трьох загиблих, серед них - 6-річна дитина.
Також відомо про четверо поранених - 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Їх ушпиталили.
Двох дітей стабілізували та перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Вони перебувають у тяжкому стані.
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