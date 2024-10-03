Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Вшанування 90-х роковин Голодомору — Україна знову стикається із загрозою геноциду".

Про це повідомила заступниця голови комітету інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У ПАРЄ погодили нову резолюцію щодо Голодомору в Україні

Це вже другий документ цієї тематики. ПАРЄ визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу в жовтні 2023 року.

Advertisement

За словами української представниці, у документ внесли низку правок.

Зокрема, вилучили слово «міські», щоб вказати, що репресії стосувались не лише урбанізованих територій, а й усієї України.

Також з’явилось нове формулювання, яке наголошує на тому, що «Голодомор, геноцид штучним голодом, призвів до загибелі мільйонів українців, прихованих від уваги іноземних спостерігачів, розташованих у містах».

Крім того, у ПАРЄ визнали, що знищення політичних та культурних лідерів і мільйонів простих українців було свідомо задумане як геноцид.

Ще до резолюції додали, що «Росія, так само як і в 1930-х роках, знову використовує продовольство як зброю не тільки проти України, але й для загострення глобальної продовольчої безпеки».

Advertisement

Які країни визнали Голодомор геноцидом українського народу

15 травня комітет із закордонних справ Конгресу депутатів Іспанії ухвалив резолюцію про офіційне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців.

Крім заклику про визнання Голодомору та публічного вшанування його жертв, документ пропонував уряду продовжити підтримку України "задля захисту її демократії та територіальної цілісності від російського авторитарного режиму".

24 вересня Національна Рада Швейцарії офіційно визнала Голодомор 1932-33 років систематичними діями, спрямованими на знищення українського народу.