На в'їзді у Литву місцеві прикордонники зупинили транзитний потяг Москва-Калінінград, який був позначений російськими символами "Z".

Продовжити рух дозволили лише після того, як начальник поїзда та підлеглі стерли цю символіку, повідомляє Delfi.

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Російський потяг зупинили у Литві через символ "Z"

Минулого тижня транзитний потяг з Білорусі прибув на пункт прикордонного контролю КПП "Кена" прикордонного переходу (VSAT) Вільнюс.

Там прикордонники помітили на одному з вагонів російські військові знаки "Z" і напис "ZOV".

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На сусідньому вагоні був нанесений провокаційний текст кирилицею, який у перекладі на литовську звучить так: "Вільнюс - місто Росії".

"Працівники потяга сказали, що не можуть пояснити, звідки і як з'явилися ці символи", - зазначили у VSAT.

Згідно з чинними в Литві правовими актами, співробітники потяга російських прикордонників були зобов'язані негайно анулювати всі написи.

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Прикордонники попередили, що пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а обписані будуть відчеплені та не допущені до Литви.

Начальник поїзда та підлеглі почали ганчірками та гравієм стирати заборонені намальовані фарбою провокаційні написи з обох вагонів.

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Потяг через інцидент не затримали.

Литва не впустила російський вантажний вагон із символом "Z" - подробиці

Співробітники LTG Cargo на прикордонному з Білоруссю залізничному пункті Кена помітили російський вагон зі знаком "Z", що прибув на литовську територію.

Вагон був відчеплений і не пропущений на литовську територію.

Вагони, що не відповідають положенням Адміністративного кодексу Литовської Республіки, заборонено приймати до перевезення територією Литви.

Символ "Z", який вважається пропагандою військової агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, був доданий до списку заборонених символів ще 2022 року.