Кандидат у президенти США, експрезидент країни Дональд Трамп не допустить поразки України у війні в разі перемоги на виборах у листопаді.
Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.
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Що сказав Джонсон щодо підтримки Трампом України у війні
«... Якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він [Трамп – ред.] це розуміє. Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити великим Радянський Союз», – наголосив Джонсон.
Він зазначив, що російський президент Путін не вдерся би в Україну, якби президентом був Трамп – через його непередбачуваність.
"Однією з переваг Трампа є його абсолютна непередбачуваність... Він вислав 60 російських шпигунів. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрація демократів. Він був жорсткішим до КВІР, а потім дав українцям ракети Javelin", – пояснив Джонсон.
Кремль не отримував запит на телефонну розмову Путіна та Шольца
Політик додав, що для Кремля нібито існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, а тому вжив би жорстких заходів.
Зеленський зустрівся з Трампом та представив "План перемоги"
27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом.
Український лідер тоді представив Дональду Трампу План перемоги.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що вирішив зустрітися з обома кандидатами у президенти США, адже невідомо, хто переможе на виборах, а до листопада Україна може "зупинити Путіна".
За підсумками візиту до Сполучених штатів президент Володимир Зеленський заявляв, що представив у США План перемоги України.