Кандидат у президенти США, експрезидент країни Дональд Трамп не допустить поразки України у війні в разі перемоги на виборах у листопаді.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Що сказав Джонсон щодо підтримки Трампом України у війні

«... Якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він [Трамп – ред.] це розуміє. Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити великим Радянський Союз», – наголосив Джонсон.

Advertisement

Він зазначив, що російський президент Путін не вдерся би в Україну, якби президентом був Трамп – через його непередбачуваність.

"Однією з переваг Трампа є його абсолютна непередбачуваність... Він вислав 60 російських шпигунів. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрація демократів. Він був жорсткішим до КВІР, а потім дав українцям ракети Javelin", – пояснив Джонсон.

Більше по темі Кремль не отримував запит на телефонну розмову Путіна та Шольца Останній непублічний контакт лідерів був у грудні 2022 року.

Політик додав, що для Кремля нібито існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, а тому вжив би жорстких заходів.

Advertisement

Зеленський зустрівся з Трампом та представив "План перемоги"

27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом.

Український лідер тоді представив Дональду Трампу План перемоги.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що вирішив зустрітися з обома кандидатами у президенти США, адже невідомо, хто переможе на виборах, а до листопада Україна може "зупинити Путіна".

За підсумками візиту до Сполучених штатів президент Володимир Зеленський заявляв, що представив у США План перемоги України.