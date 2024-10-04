Політичний комітет ПАРЄ готує нову резолюцію з робочою назвою «Про політичну підтримку та фасилітацію обмінів військовополонених».
Про це розповіла народна депутатка Єлизавета Ясько власному кореспонденту Укрінформу.
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Резолюція про обмін військовополоненими - що відомо
Документ має закріпити дієвіші механізми роботи міжнародних організацій над усіма гуманітарними питаннями, що стосуються війни в Україні.
Ясько зазначила, що під час підготовки документа планується організувати слухання з міжнародними організаціями, щоб підштовхнути їх до ефективнішої роботи.
«Необхідно зробити так, щоб такі організації як Червоний хрест, ОБСЄ, різні агенції ООН, які повинні займатися важливими гуманітарними питаннями, а саме - відвідувати полонених, фіксувати злочини, надавати допомогу, працювали ефективніше для України.
На жаль, ще 10 років тому ці ж самі структури були значно дієвішими під час конфліктів», - сказала нардепка.
У процесі підготовки політичним комітетом буде організовано низку слухань для аналізу роботи структур.
Під час слухань оберуть механізми, які можна застосувати для проведення роботи, яку організації декларують у своєму статуті.
«Ми хочемо залучити різні міжнародні організації до конструктивного діалогу і провести ревізію, тобто чесно перелічити, що їм вдалося, що їм не вдалося. І чому?
Дуже часто міжнародна спільнота каже, що вони хочуть це вирішити. Але чомусь не можуть.
Те, що зрозуміло нам, українцям, далеко не всім зрозуміло у Європі», - пояснила депутатка.
Серед можливих шляхів до змін, за її словами, – реформування роботи та створення нових місій із конкретних питань.
«Я думаю, що разом з міжнародним тиском і разом з Радою Європи ми зможемо отримати кращі результати», - сподівається Ясько.
За словами члена української делегації в ПАРЄ, Рада Європи - якраз та організація, яка зараз займає лідерську роль у дотриманні та відбудові міжнародного права та є у фарватері підтримки України.
«Нам всім потрібна справедливість в міжнародному праві, щоб злочини, які чинить Росія, мали покарання», - додала нардепка.
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