Політичний комітет ПАРЄ готує нову резолюцію з робочою назвою «Про політичну підтримку та фасилітацію обмінів військовополонених».

Про це розповіла народна депутатка Єлизавета Ясько власному кореспонденту Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Резолюція про обмін військовополоненими - що відомо

Документ має закріпити дієвіші механізми роботи міжнародних організацій над усіма гуманітарними питаннями, що стосуються війни в Україні.

Ясько зазначила, що під час підготовки документа планується організувати слухання з міжнародними організаціями, щоб підштовхнути їх до ефективнішої роботи.

Advertisement

«Необхідно зробити так, щоб такі організації як Червоний хрест, ОБСЄ, різні агенції ООН, які повинні займатися важливими гуманітарними питаннями, а саме - відвідувати полонених, фіксувати злочини, надавати допомогу, працювали ефективніше для України.

На жаль, ще 10 років тому ці ж самі структури були значно дієвішими під час конфліктів», - сказала нардепка.

У процесі підготовки політичним комітетом буде організовано низку слухань для аналізу роботи структур.

Під час слухань оберуть механізми, які можна застосувати для проведення роботи, яку організації декларують у своєму статуті.

Advertisement

«Ми хочемо залучити різні міжнародні організації до конструктивного діалогу і провести ревізію, тобто чесно перелічити, що їм вдалося, що їм не вдалося. І чому?

Дуже часто міжнародна спільнота каже, що вони хочуть це вирішити. Але чомусь не можуть.

Те, що зрозуміло нам, українцям, далеко не всім зрозуміло у Європі», - пояснила депутатка.

Серед можливих шляхів до змін, за її словами, – реформування роботи та створення нових місій із конкретних питань.

«Я думаю, що разом з міжнародним тиском і разом з Радою Європи ми зможемо отримати кращі результати», - сподівається Ясько.

За словами члена української делегації в ПАРЄ, Рада Європи - якраз та організація, яка зараз займає лідерську роль у дотриманні та відбудові міжнародного права та є у фарватері підтримки України.

Advertisement

«Нам всім потрібна справедливість в міжнародному праві, щоб злочини, які чинить Росія, мали покарання», - додала нардепка.

В ООН заявили про наявність доказів катувань українців у полоні Росії

Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні.

За даними ООН, попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні.

14 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу вдалося звільнити 103 українських військових.