Воронезьку область РФ вночі атакували дрони.

Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв.

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Під прицілом опинилися кілька підприємств регіону.

Атака дронів на Воронезьку область

Російська влада повідомляє, що безпілотники атакували підприємства, які виробляють цивільну продукцію.

На одному з об'єктів через «наліт» дронів загорілася будівля. Постраждала одна людина.

На іншому підприємстві, яке атакували дрони, руйнувань та потерпілих немає, - стверджує губернатор Воронезької області.

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У соцмережах пишуть, що під ударом могли бути спиртзаводи.