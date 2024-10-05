Воронезьку область РФ вночі атакували дрони. 

Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Під прицілом опинилися кілька підприємств регіону. 

Атака дронів на Воронезьку область

Російська влада повідомляє, що безпілотники атакували підприємства, які виробляють цивільну продукцію. 

На одному з об'єктів через «наліт» дронів загорілася будівля. Постраждала одна людина. 

На іншому підприємстві, яке атакували дрони, руйнувань та потерпілих немає, - стверджує губернатор Воронезької області. 

Advertisement

У соцмережах пишуть, що під ударом могли бути спиртзаводи.

Росію атакували дрони: де працювала ППО 

У російському Міноборони відзвітували начебто збили 10 безпілотників на територією РФ. 

У відомстві країни-агресорки повідомляють, що їхня ППО працювала у Бєлгородській, Воронезькій та Курській області. 

Найбільше - 7 дронів - нібито збили на Бєлгородщині. Один - над Воронезькою областю та 2 - над Курщиною. 

ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет
Більше по темі

ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет

Санкції запровадять до початку саміту у Брюсселі.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Війська РФ запустили 13 «шахедів» та три ракети - вони не досягли цілей Ракетні обстріли
Війська РФ запустили 13 «шахедів» та три ракети - вони не досягли цілей
Київ Пост
15г тому
На Сумщині Зеленський зустрівся з бійцями, які воюють у Курській області Росія
На Сумщині Зеленський зустрівся з бійцями, які воюють у Курській області
Київ Пост
1д тому
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет Росія
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет
Київ Пост
1д тому
Ракетний удар ЗСУ знищив офіцерів армії КНДР під Донецьком ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Ракетний удар ЗСУ знищив офіцерів армії КНДР під Донецьком
Катерина Захарченко
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Військові РФ стратили 93 українських полонених на полі бою, - Офіс генпрокурора
Далі » Ізраїль не давав гарантій США, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану, - CNN