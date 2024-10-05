Воронезьку область РФ вночі атакували дрони.
Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв.
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Під прицілом опинилися кілька підприємств регіону.
Атака дронів на Воронезьку область
Російська влада повідомляє, що безпілотники атакували підприємства, які виробляють цивільну продукцію.
На одному з об'єктів через «наліт» дронів загорілася будівля. Постраждала одна людина.
На іншому підприємстві, яке атакували дрони, руйнувань та потерпілих немає, - стверджує губернатор Воронезької області.
У соцмережах пишуть, що під ударом могли бути спиртзаводи.
Росію атакували дрони: де працювала ППО
У російському Міноборони відзвітували начебто збили 10 безпілотників на територією РФ.
У відомстві країни-агресорки повідомляють, що їхня ППО працювала у Бєлгородській, Воронезькій та Курській області.
Найбільше - 7 дронів - нібито збили на Бєлгородщині. Один - над Воронезькою областю та 2 - над Курщиною.