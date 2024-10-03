Президент Володимир Зеленський вважає правильним вихід українських Збройних сил із Вугледару, бо це дало можливість зберегти життя бійців.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

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Ми не можемо зупинити РФ без зброї − Зеленський

Зеленський заявив, що українська армія не спроможна зупинити Росі. без відповідної зброї.

"Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України.

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Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", − сказав він.

Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні «можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи».

Більше по темі Генсек НАТО заявив про необхідність посилення ППО України Новий очільник НАТО і міністр закордонних справ Польщі також обговорили питання розширення НАТО.

Він також зауважив, що нині спостерігається відставання у поставках зброї.

«Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують», − сказав він.

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ЗСУ вийшли з Вугледару − подробиці

2 жовтня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" заявило, що Сили оборони України вийшли з Вугледару в Донецькій області.

Росіяни у спробі взяти місто під контроль спрямували резерви для ударів з флангів. Це виснажило оборону підрозділів ЗСУ і спричинило виникнення загрози оточення.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", − пояснили Сили оборони.

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1 жовтня 72-га окрема механізована бригада заявила про контроль росіянами над частиною Вугледара, однак заперечила повне його захоплення.

Тоді більша частина Вугледара контролювалася російськими військами, а певна територія міста перебувала під контролем ЗСУ.

Командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко зауважував, що бригада тримала оборону попри активні штурми з боку росіян.

Станом на 1 жовтня у Вугледарі ворожі війська перебували майже в центрі міста.

Вугледар − місто у Волноваському районі Донецької області, розташоване приблизно за 57 кілометрів від Донецька.

Оборонна операція у цьому районі тривала протягом двох років.